Fabio Di Lello ieri ha incontrato in carcere i genitori, Michelina e Roberto, tra lacrime e abbracci. "Non ho odio verso nessuno", ha detto Angelo D'Elisa, il papà di Italo, il 21enne ucciso a Vasto mercoledì scorso a colpi di pistola. Intanto, la difesa di Di Lello vuole capire se si possa configurare il vizio parziale di mente: per questo, l'avvocato Giovanni Cerella ha incontrato ieri lo psichiatra che aveva in cura l'ex calciatore 34enne dopo la morte della moglie, Roberta Smargiassi.