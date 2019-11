La Regione promette di accelerare i tempi per i progetti in attesa da troppo tempo, ma il dissesto non aspetta. Gli abitanti di Fraine rischiano da un momento all'altro di non poter più raggiungere Castiglione Messer Marino dove alcuni bambini frequentano le scuole (asilo, elementari e medie) e dove ha sede il distretto sanitario.

La cosiddetta "strada della valle", una interpoderale asfaltata nel marzo 2015 dopo il crollo della Sp 162, dallo scorso fine settimana ha iniziato a mostrare segni di cedimento [LEGGI]. La situazione era stata tamponata con della ghiaia, ma questa ha finito di appesantire la carreggiata che continua a scendere a valle. Per ora la strada, in quel tratto, è ancora percorribile a senso unico alternato, ma c'è il timore che si interrompa anche l'ultimo collegamento esistente con Castiglione: le crepe danno un'idea.

Il tratto è del Comune di Fraine, difficile per l'ente (tra l'altro attualmente commissariato) reperire i fondi necessari per un intervento importante e, soprattutto, in tempi brevi. Una volta ci sarebbe stata la Sp 162. Il progetto redatto dal Comune di Castiglione – che aveva avuto il via libera da parte del Genio civile – è stato stoppato in favore di quello della Provincia sul quale però sono state rilevate diverse criticità [LEGGI]. Una situazione di stallo paradossale che sta mandandando al collasso l'intero Alto Vastese.