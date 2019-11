Il recupero dell'8ª giornata non porta bene alla capolista. L'Atletico Cupello interrompe la lunga striscia di risultati positivi e perde in trasferta a Bomba contro il Di Santo Dionisio per 2 reti a 0. La squadra di mister Carbonelli resta prima con 7 punti di vantaggio su Odorisiana e Mario Tano con quest'ultima che ha disputato due partite in meno.

I biancoverdi di Monteodorisio oggi si sono imposti in casa per 2 a 1 sul Mario Turdò. Dopo un primo tempo a reti inviolate, i padroni di casa si avvicinano al gol con Vitelli che si fa parare un rigore da Alagie Kamara. Il n. 1 del Gambia (ospite del locale centro d'accoglienza) si conferma pararigori: oltre ad averne neutralizzati due domenica scorsa nel derby, finora è imbattuto dal dischetto.

Lo stesso Eugenio Vitelli si fa perdonare al 70' di testa. Due minuti dopo, è Roberto Mondin a raddoppiare. Per gli ospiti è Luca Barisano su punizione ad andare in gol.

Il Mario Tano travolge l'altra carunchiese per 5 a 1. La rete della bandiera è firmata Valentino Moretta. Il Carunchio 2010 è sempre ultimo a 4 punti, ma la quota play off è ancora a portata di mano.

Torna in zona play off lo Sporting Vasto che espugna Altino con la nuova divisa. Contro lo Sporting finisce 4 a 2 grazie alle reti vastesi siglate da D'Amelio (doppietta), Sputore e Luongo.

Scende invece il San Buono che perde malamente in casa contro il Palena: 4 a 1 per gli ospiti il finale.

Torna alla vittoria e si allontana dalle zone calde il Gissi: contro il Tornareccio finisce 2 a 1. Reti di Agostino e Andrea Franchella.

Completano la giornata i due scontri diretti per la salvezza. Il Real Carpineto Sinello centra un'importante vittoria esterna contro il Real Casale per 3 a 0 superandolo in classifica. Una doppietta di Dante Berardi e il gol Andrea Mancini regalano il successo ai carpinetani ora +2 sulla zona play out. Questa è ora occupata da Villa S. Maria e Quadri che nella partita odierna hanno pareggiato 2 a 2.

L'8ª GIORNATA (RECUPERO)

Carunchio 2010 - Mario Tano 1-5

Di Santo Dionisio - Atletico Cupello 2-0

Gissi - Tornareccio 2-1

Odorisiana - Mario Turdò 2-1

Real Casale - Real Carpineto Sinello 0-3

San Buono - Palena 1-4

Sporting Altino - Sporting Vasto 2-4

Villa S. Maria - Quadri 2-2

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 43*



Odorisiana 36*

Mario Tano 36***

Palena 28***

Sporting Vasto 27**



Sporting Altino 26**

San Buono 25**

Di Santo Dionisio 23**

Mario Turdò 20***

Tornareccio 20***

Gissi 19***

Real Carpineto Sinello 12***

Real Casale 11**



Villa S. Maria 10***

Quadri 8**



Carunchio 2010 4***

* una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Di Santo Dionisio - Mario Turdò

Villa S. Maria - Odorisiana

Real Casale - Palena

Atletico Cupello - Quadri

San Buono - Real Carpineto Sinello

Gissi - Sporting Altino

Carunchio 2010 - Sporting Vasto

Mario Tano - Tornareccio