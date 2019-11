I carabinieri di San Salvo hanno recuperato la refurtiva del colpo messo a segno il 15 gennaio scorso [LEGGI] e di un altro furto avvenuto ieri nella chiesa di San Nicola. I ladri ieri si sono appropriati di due porta candele con offertorio, mentre a metà gennaio di quattro teche porta ostie, l’occorrente per il battesimo costituito da un porta olio Santo e due contenitori in vetro, un calice in argento dell’ottocento.

"Le indagini – spiegano gli uomini dell'Arma – già avviate in occasione del furto avvenuto nella seconda decade del mese di gennaio, avevano permesso di raccogliere utili indizi investigativi, ed il fondato sospetto che la refurtiva fosse detenuta in un appartamento situato nelle vicinanze della chiesa.

Con il furto di ieri e con gli ulteriori elementi raccolti i sospetti sono divenuti certezze e pertanto i militari hanno deciso di perquisire l’appartamento dei denunciati rinvenendo tutti gli oggetti sacri di entrambi i furti. Gli oggetti con somma gratitudine sono stati restituiti al parroco".

Due conviventi sono stati denunciati per ricettazione: M. T. (classe 1977, residente a San Salvo) e L. N. (classe.1977, domiciliato a San Salvo).