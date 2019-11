Questa mattina gli alunni della scuola primaria Martella e della scuola media Rossetti, appartenenti all'Istituto comprensivo Rossetti, sono stati impegnati nelle prove di evacuazione degli edifici scolastici. A guidare le attività, che hanno visto il coinvolgimento di docenti e personale scolastico, è stato il gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto. Gli studenti hanno partecipato con attenzione e seguendo con precisione le indicazioni ricevute sui comportamenti da mettere in atto in caso di emergenza.

"Un sincero complimento alla Dirigente Maria Pia di Carlo - è il commento del responsabile Eustachio Frangione - per l'attenzione sulle tematiche di sicurezza e prevenzione rivolta ai plessi scolastici di sua competenza".