Venerdì 10 febbraio l’associazione MeD (Mari e Deserti) organizza, presso l’auditorium comunale di Casalbordino, l’incontro Cibo e spiritualità nell’ebraismo, nel cristianesimo e nell’islam con la presentazione del libro Mangiare con Dio, alla presenza dell’autrice Marta Masini. Interverranno don Paolo Lemme (priore della comunità benedettina della Basilica Santa Maria dei Miracoli), Valerio Evangelista (confondatore del portale Frontiere News, autore di inchieste e reportage su comunità migranti e rifugiati, nei suoi articoli ha approfondito il rapporto tra religioni e diritti umani) e Hamid Hafdi (mediatore culturale e anima del Tavolo per il dialogo interreligioso e la pace tra le culture di Vasto). Marta Masini ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze delle Religioni alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna. Attualmente sta perfezionando i suoi studi presso facoltà teologiche a Roma e svolge attività d'insegnamento in due Scuole Superiori di secondo grado della provincia di Ravenna.

"Per molte persone - spiega l'avvvocato Lucia Valori, presidente dell'associazione MeD - cibarsi significa incontrare Dio. Intorno alla preparazione del cibo e alla sua consumazione, si sono accumulate nei millenni regole divenute prescrizioni religiose. Il saggio esamina il rapporto che lega il cibo con l'aspetto religioso, dal quale ne emerge la presenza divina. Il credente, anche con questa azione, testimonia la fedeltà al proprio Dio. Dall'ebraismo all'islamismo, passando per il cristianesimo, l'autrice ci accompagna in un viaggio affascinante, alla ricerca del significato di tradizioni antichissime e mai come oggi attuali e vive. Il saggio si conclude con un ricettario dei piatti tipici delle tradizioni culinarie delle tre religioni monoteiste, adatto per la preparazione di un pasto interreligioso".