Serie C2 | Vasto Futsal - Devils Chieti 4-7

Il miglior Vasto della stagione cede in casa ai Devils Chieti, formazione di categoria superiore. Nel primo tempo ottima fase difensiva dei vastesi, i teatini rispondono due volte ai vantaggi locali siglati da Di Bello e Porretti e si vedono respingere un rigore da un ottimo Della Penna, migliore in campo tra i biancorossi. Al riposo si va sul 2-2. Nella ripresa il Vasto Futsal va ancora in vantaggio con Di Giacomo ma gli ospiti alzano i ritmi di gioco che fruttano il pareggio e il vantaggio per 4-3 a 15 minuti dalla fine. Porretti però ristabilisce quasi subito la parità, complice anche una disattenzione del portiere chietino: 4-4 al 48'.Il Devils spinge e su ripartenza trova prima il 5-4 e poi il 6-4 e infine il 7-4 (Vasto col portiere di movimento). Sabato 11 febbraio il Vasto Futsal sarà di scena al palasport di Tollo con inizio gara ore 15.

Campionato juniores | Tollo - Vasto Futsal 1-12

Senza bomber Di Donato e subito sotto di una rete i ragazzi della juniores di mister Rossi faticano ma trovano il pareggio. Poi, però, prendono coraggio e chiudono il primo tempo sul 5-1. Nella ripresa i biancorossi dilagano, segnando altri 7 gol per chiudere la partita su un roboante 12-1. Per il Vasteo Futsal tripletta di Maddalena, doppiette per Migliaccio, Piccirilli e Di Giacono e una rete a testa per Ciancaglini e Notarangelo. Domenica prossima, sul campo di casa della Promo Tennis, i vastesi incontreranno il Paglieta in una sfida decisiva per il secondo posto che vale l'accesso ai playoff.

Serie C femminile | Lo Schioppo - Vasto Futsal 2-5

Ottima prova quella della femminile di mister Suriani in quel di Morino (L'Aquila) contro la locale formazione de Lo Schioppo. Il successo per 5-2 consente alle vastesi di scavalcare il Don Orione Avezzano e salire in 8ª posizione in classifica a quota 22 punti. Buon primo tempo chiuso sul 3-0 per le biancorosse e ripresa di controllo per chiudere il match sul 5-2 finale con a doppietta di Smerilli e una rete a testa di Calvano, Mazzatenta e Tiberio. Domenica prossima le vastesi saranno di scena in casa della capolista AZ Gold Chieti.