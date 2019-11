Inizia questa sera l'edizione 2017 del Festival di Sanremo. È la manifestazione canora più importante e accompagnata, come ogni anno, da dibattiti di ogni genere che dividono in pro e contro, ma che, inevitabilmente, per una settimana piena tiene accesi i riflettori su ciò che accade all'Ariston e dintorni.

Anche quest'anno, come più volte è capitato in passato, ci sarà una presenza vastese al Festival della Canzone italiana. Non saliranno fisicamente sul palco dell'Ariston ma sentiremo il loro nome pronunciato al momento dell'annuncio del brano di Giusy Ferreri, che aprirà le esibizioni dei big questa sera. Si tratta di Fabio Clemente, alias Ketra, e Paolo Catalano. Clemente, insieme ad Alessandro Merli, Takagi, ormai forma una coppia di produttori che macina successi su successi. Proprio con l'artista siciliana i due hanno collaborato per "Roma-Bangkok", divenuto il video musicale italiano più visto di sempre su Youtube, con oltre 164 milioni di visualizzazioni.

Ora, con Fa talmente male [IL TESTO], l'auspicio è di ripetere lo stesso successo visto che c'è già un giudizio molto positivo da parte degli addetti ai lavori che hanno potuto già ascoltare la canzone. Nel percorso che ha portato Ketra e Takagi alla realizzazione del brano, che vede come autore il bravo Roberto Casalino, c'è stato il coinvolgimento di un altro vastese, Paolo Catalano. Lui e Clemente hanno da sempre condiviso amicizia e passione per la musica e ora il destino li ha portati a vivere insieme anche questa esperienza sanremese. Quindi, che il Festival vi piaccia o no, quest'anno c'è un buon motivo per seguire la kermesse sanremese e, con un po' di campanilismo che in questo caso non fa male, fare il tifo per Fabio Clemente e Paolo Catalano.

Giusy Ferreri questa mattina in diretta su Tv Sorrisi e Canzoni