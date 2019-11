Sarà la società cooperativa Sud-Est di Celenza sul Trigno, aggiudicataria dell'appalto da 109.211,19 euro (con ribasso d'asta del 46,39%), ad effettuare i lavori di potatura previsti dal Piano predisposto dall'amministrazione comunale per 35 strade cittadine e complessive 1120 alberature. I lavori inizieranno lunedì prossimo da corso Mazzini.

"Parte oggi – ha spiegato in conferenza stampa il sindaco Francesco Menna – il piano che abbiamo soprannominato Città bella ed accogliente, indicando, così, l’obiettivo di manutenere, in modo costante, il patrimonio pubblico cittadino: una città bella, curata e vivace, è prerequisito fondamentale per un luogo di vacanza, che deve attrarre ed accogliere tanti turisti". Il primo cittadino, affiancato dall’assessore ai Servizi manutentivi e alla Salvaguardia del Patrimonio comunale, Luigi Marcello, non ha nascosto la propria soddisfazione per quello che ha definito "il primo risultato di una programmazione attenta che punta al decoro e alla sicurezza del nostro ambiente cittadino".

Da parte sua, l'assessore Marcello si è soffermato sull'attività programmatoria condotta nei mesi scorsi: "In primo luogo abbiamo realizzato una mappatura puntuale del territorio da cui è scaturito un censimento di tutte le alberature cittadine, che ci ha consentito di programmare una seconda tranche di interventi per ulteriori 1.081 alberi su altre venti strade. Ci siamo accordati con Enel Sole, gestore della pubblica illuminazione, affinché effettuino, contemporaneamente alle operazioni di potatura, i compenti lavori di pulizia e lavaggio dei globi degli apparecchi di illuminazione. La Polizia Municipale sta predisponendo le ordinanze di divieto temporaneo di sosta: ci scusiamo fin d’ora per eventuali disagi possano verificarsi. L’intera città sarà oggetto di interventi di manutenzione. Dopo quelli che hanno interessato Corso Europa, con la ripiantumazione di circa 60 alberi, sono in fase di attivazione lavori di riqualificazione di Via San Giovanni da Capestrano e Via San Michele".

Le strade interessate dai lavori: Belvedere San Michele, Corso Europa, Corso Mazzini, Corso Zara, Piazza Giovine, Piazza Fiume, Via Puccini, Viale D’Annunzio, Via Aragona, Via Cristoforo Colombo, Via Cavour, Via Ciccarone, Via Corfù, Via D. G. Rossetti, Via Conti Ricci, Via delle Croci, Viale Duca degli Abruzzi, Viale Giulio Cesare, Via Incoronata, Via Madonna dell’Asilo, Via Marco Polo, Via Michetti, Via Alfieri, Via Pitagora, Via Platone, Via Roma, Via San Giovanni da Capestrano, Via San Michele, Via Tobruk, Via Vittorio Veneto, Via XXIV Maggio, Viadotto Histonium, Viale Dalmazia, Viale della Repubblica.