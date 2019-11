Due gli appuntamenti previsti a San Salvo per ricordare le vittime delle Foibe, della deportazione e dell’esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, nel periodo 1943/1947. Ad entrambe le manifestazioni aderiscono le sezioni locali delle Associazioni dei Combattenti e Reduci, degli Alpini, dei Carabinieri e dei Bersaglieri, oltre a rappresentanze delle scuole cittadine.

Il primo, Comprendere per non dimenticare, indetto dall’Istituto d’Istruzione Superiore R. Mattioli in collaborazione con il Comune di San Salvo, si svolgerà mercoledì 8 febbraio, dalle ore 10.15 alle 11.30, nell’aula magna della scuola. Il programma prevede i saluti della dirigente scolastica, Sara Solipaca, una ricostruzione storica del periodo, letture di brani di testimonianze di esuli da parte degli studenti, proiezioni di cortometraggi, gli interventi delle autorità e del sindaco, Tiziana Magnacca, e una conclusione affidata al prefetto della Provincia di Chieti, Antonio Corona.

Il secondo momento è previsto mercoledì 15 febbraio 2017, alle ore 11.30, presso il Monumento ai Caduti, indetto dal Comitato 10 febbraio e dal Comune di San Salvo. In questa occasione sarà deposta una corona di alloro a memoria delle vittime delle foibe e della deportazione 1943/1947. Interverranno il sindaco Tiziana Magnacca, l’esule istriana Magda Rover e Marco Di Michele Marisi, responsabile provinciale Comitato 10 febbraio.

Il sindaco di San Salvo nell’invitare la cittadinanza a partecipare ricorda che si tratta di una pagina della storia italiana ed europea ancora oggi tra le meno note benché meritevole di conoscenza e approfondimento per le tematiche che solleva: "La persecuzione razziale e gli scontri etnici, ideologici o religiosi sono infatti ancora presenti in diverse regioni del mondo, condizionando le relazioni tra gli stati e i popoli. Come hanno sottolineato gli studenti del Mattioli, il senso di tali manifestazioni è di affidarsi alla riflessione storica e alle testimonianze con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una cultura che sia finalmente di autentico dialogo e di pace".