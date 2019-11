Non chiederci un preventivo per il tuo sito web o e-commerce… a meno che tu non abbia un’esigenza articolata alla quale possiamo trovare una soluzione semplice!

Mobile friendly, conversioni, web marketing, posizionamento. Sono aspetti complementari e imprescindibili quando si tratta di progettare, realizzare e gestire il vostro sito web o il vostro e-commerce, a meno che non vogliate farlo restare chiuso in un cassetto. Ecco perché Studioware, azienda con sede a Vasto che ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività nel mondo dell’ICT e della progettazione web, è il partner giusto per realizzare un progetto che dia al cliente visibilità e successo. “Un team di professionisti – spiega Alessandro Del Bonifro, responsabile tecnico di Studioware - ognuno con una grande esperienza nel proprio ambito di competenza, è pronto a raccogliere le idee e le esigenze più complesse per farle diventare il vostro nuovo sito web o e-commerce”.

Quante volte in una giornata visitiamo un sito, facciamo ricerche, effettuiamo acquisti sul web da uno smartphone piuttosto che da un pc? Lo dicono i numeri e ce ne rendiamo conto nella nostra esperienza quotidiana, ormai le nostre connessioni alla rete sono fatte da dispositivi mobili in un numero molto maggiore rispetto a quelle da postazioni desktop. Ecco perché un sito web che voglia garantire all’utente la massima usabilità, deve essere mobile friendly, progettato e poi realizzato per la duplice modalità di accesso. Vi immaginate un sito bello e facile da navigare da pc che poi diventa un pastrocchio quando o guardiamo su uno smartphone?

Aspetto cruciale nell’esperienza web dell’utente è quello delle conversioni. Se un utente visita un sito che è semplicemente una vetrina, dove guarda ma poi non succede niente altro, non riusciremo ad ottenere il pieno interesse che poi ci permetterà di raggiungere il nostro obiettivo di partenza. Pensiamo ad un sito e-commerce, in cui l’acquisto di un prodotto è la conversione più semplice e naturale ma, nelle altre tipologie di siti, ci possono essere iscrizione e alla newsletter, registrazione ad un corso, o altre azioni. Insomma, tutto ciò che crea un legame con i nostri utenti e che poi li farà rimanere interessati a noi e li farà tornare sul sito.

La domanda di fondo è: esco fuori tra i risultati di Google quando i miei potenziali clienti mi cercano? Volete fare un test? Aprite nel vostro browser una scheda di navigazione in incognito – è importante che sia in incognito altrimenti Google vi mostrerà per primi i siti che avete già visitato, tra cui ci sarà sicuramente il vostro! - Scrivete nel motore di ricerca le parole chiave per la vostra attività (immedesimandovi in quello che cercherebbe un utente. Ad esempio, se ho un ristorante cerco “ristorante Vasto”, se ho un B&B cercherò “B&B Vasto") e… vedete in che posizione viene fuori il vostro sito web. Ecco, se non siete nelle prime posizioni, o almeno nella prima pagina, vuol dire che c’è ancora molto da fare sul posizionamento del vostro sito. Altrimenti avrete un sito straordinario ma non lo vedrà nessuno!

Bene, realizzato il sito, con tutte le caratteristiche che vi abbiamo presentato, è il momento di insegnarvi a promuoverlo. Nel 2016 Studioware ha organizzato un workshop per i suoi clienti a cui è seguito un corso di web marketing, in cui sono state fornite le chiavi per poter “camminare da soli”. Stiamo già progettando gli appuntamenti di questo 2017 perché siamo fortemente convinti che il nostro essere partner non finisca con la consegna del sito al cliente.

Via Giulio Cesare, 71 - Vasto

0873.361182

www.studioware.it