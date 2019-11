Si terrà venerdì alle 17, presso l'Agenzia per la Promozione Culturale di via Michetti, l'incontro promosso dal Club Per L'Unesco di Vasto dedicato a Saturnino Gatti, il grande artista abruzzese vissuto tra 400 e 500 e autore di opere pittoriche e scultoree mirabili.

Relatrice del convegno moderato dalla presidente del Club Unesco Vasto, Bianca Campli, sarà la dottoressa Lucia Arbace, direttice del Polo museale dell'Abruzzo e del MUnDA di L'Aquila, che su Saturnino Gatti ha pubblicato un denso volume.