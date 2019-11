Cerimonia ieri mattina in Comune a San Salvo per festeggiare le aziende commerciali e artigianali che hanno tagliato il traguardo dei 30 anni di attività. Presenti il sindaco Tiziana Magnacca, gli assessori comunali alle Attività produttive Oliviero Faienza, alle Politiche sociali Maria Travaglini, la presidente provinciale della Confcommercio Marisa Tiberio e il presidente territoriale della Confesercenti Domenico Gualà.

"Con il vostro lavoro – ha sottolineato il sindaco Magnacca – siete testimoni della crescita e delle trasformazioni di questa comunità e siete i custodi del saper fare sansalvese". Da parte sua, l'assessore Faienza ha evidenziato come in questi anni sono state più di cento le attività storiche premiate, a testimonianza di una vivacità commerciale e artigianale vanto di una città operosa. Aziende, che pur con una crisi perdurante continuano a tenere alzate le saracinesche, che si tramandano di padre in figlio.

La presidente Tiberio ha inoltre plaudito all’iniziativa che "diventa un momento di gratitudine per le aziende e per la loro resistenza rispetto a nuove regole di mercato, a un fiscalità sempre più insopportabile e alla presenza dei centri commerciali. Commercio che assieme all’artigianato è la spina dorsale del sistema Paese". Gualà, pur denunciando le difficoltà delle attività a proseguire nel loro lavoro, ha ringraziato il Comune per la sensibilità mostrata con questa iniziativa e la vicinanza a settori che ogni giorno faticano ad andare avanti.

Le aziende premiate: Valentino Paganelli, Sonia Granatello, Walter Suriani, Linea Grafica di Celestino Di Foggia, Bruno Berardi Novilio, Vincenza Rapino, Rosalinda Miscione, Consorzio Icea, Gilda Ferrara, Carmelina Monacelli, Adriana Stivaletta, Lucia Bassani, Antonio Suero, Aldo Zappetti, Giuseppe Berardinelli, Arcangela Nardella e Graziella Pagano