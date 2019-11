E' Massimiliano Favo il nuovo allenatore della Vastese. La società biancorossa, che in mattinata aveva risolto l'accordo con Gianluca Colavitto [LEGGI] ha deciso di puntare sul 50enne campano di origine e anconetato di adozione. Nella scorsa stagione Favo ha guidato il Campobasso (dov'era subentrato in corsa), per lui esperienze anche con Giulianova, Viterbese, Ancona, Maceratese e Taranto.

Domani mister Favo conoscerà il gruppo e, nel pomeriggio, dirigerà il primo allenamento all'Aragona. Alle 17 ci sarà la conferenza stampa di presentazione ufficiale.