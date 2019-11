Dopo sei vittorie consecutive si ferma contro l'Arabona Manoppello la marcia vincente della BCC San Gabriele. Le vastesi, nella 15ª giornata del campionato di serie C, sono state sconfitte tra le mura amiche con un netto 3-0 (24-26/11-25/18-25) perdendo così l'occasione di superare in classifica le avversarie. Eppure Russo e compagne erano partite bene, perdendo il primo set solo ai vantaggi. Ma da quel momento la giovane squadra allenata da Peppe Del Fra non è riuscita a mentenere alta la concentrazione facendosi sopraffare dall'Arabona che ha vinto agevolmente secondo e terzo set.

"Dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta - ha commentato Del Fra a fine partita -. Dopo un periodo favorevole in cui tutto ci riusciva con facilità, oggi, per la prima volta, dopo aver perso il primo set, abbiamo smarrito tutte le nostre certezze, sbagliando anche le cose più facili. Ora dobbiamo rialzare velocemente la testa, tornando in palestra con la giusta determinazione e dimenticando velocemente quello che, spero, sia solo un episodio".