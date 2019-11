"Vedi Napoli e poi...corri!". Avranno pensato a questa parafrasi Alessandra Bruno, Pasquale Cuccaro, Tonino Baccalà e la new entry della Podistica Vasto Vittorio Ferrara per partecipare alla IV edizione della Oltremare Half Marathon, la 21 km che attraversa i luoghi più caratteristici e affascinanti della città partenopea. Piazza Plebiscito, il lungomare Caracciolo, il teatro San Carlo e via discorrendo in un tourbillon di arte e bellezze architettoniche e non, che hanno fatto da sfondo alla gara degli oltre 4100 atleti che si sono dati battaglia su un percorso altimetricamente molto basso e che quindi ha permesso di ottenere tempi di percorrenza generalmente buoni anche grazie a temperature ottimali e assenza di sole.

Ne sono riprova le prestazioni dei runners biancorossi che hanno fermato il proprio crono finale a tempi più che soddisfacenti. Ed è stata una grande festa, non solo agonisticamente parlando, come ci confermano da Napoli gli atleti vastesi: "ll percorso è stato veramente bello e suggestivo con la gente a bordo strada a farti sentire il suo calore. E che dire della banda dell'Esercito suonare per noi all'arrivo con le fontane che zampillavano a ritmo con la musica".

Intanto il direttivo della Podistica Vasto fa sapere che è giá al lavoro per il prossimo Trail del Trabocchi [IL VIDEO DELL'EDIZIONE 2016], una gara ormai entrata nel cuore di molti appassionati runners per il giusto mix tra sport e natura, che si terrà il 30 aprile (segnatevi la data) nella riserva di Punta Aderci.

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto