La sconfitta di Recanati è stata l'ultima partita di Gianluca Colavitto da allenatore della Vastese. Questa mattina c'è stata la rescissione consensuale del contratto tra la società e il tecnico campano di origine e lancianese di adozione, che era arrivato a Vasto nell'estate 2015 guidando i biancorossi nella vittoriosa stagione del ritorno in serie D.

Quest'anno, dopo un girone d'andata molto positivo che ha anche portato la Vastese a guidare la classifica del girone F, nelle ultime settimane si era interrotta la striscia di risultati positivi. I pareggi in serie e le sconfitte rimediate contro Fermana, in casa, e Recanatese, in trasferta, con una vittoria che manca dall'11 dicembre 2016, sono costati a Colavitto la panchina.

"Si è arrivati alla rescissione non per mancanza di fiducia nei confronti del tecnico ma per provare a scuotere l’ambiente visto che i punti raccolti finora non rispecchiano appieno il reale valore della rosa - è il comunicato della Vastese - . A Gianluca Colavitto, l’allenatore capace nella passata stagione di centrare la promozione con la Vastese in Serie D grazie alle sue capacità tecnico-organizzative, vanno i ringraziamenti di dirigenza, squadra, dipendenti e collaboratori per il costante impegno e la serietà dimostrata nel lungo rapporto con la società biancorossa nonché l’augurio di ogni bene per il futuro".

Domani alle 17 la Vastese presenterà il nuovo allenatore.