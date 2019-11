È tempo di vendite promozionali da Casastock. Nello showroom della zona industriale di Punta Penna (Strada Statale 16 Nord 509) da oggi prezzi scontati fino al 50% per il rinnovo dell’esposizione e dei locali. Casastock ormai da diversi anni si propone come il punto di riferimento nel settore mobili grazie alla sua offerta di prodotti di buona qualità a prezzi accessibili.

Dalla cucina alla camera da letto, dal soggiorno all’ufficio, da Casastock è possibile trovare decine di soluzioni già pronte per arredare i propri spazi. Inoltre c’è anche una vasta proposta di complementi d’arredo tra cui poter scegliere. A partire da oggi tutti i prodotti in esposizione e quelli in magazzino saranno in vendita a prezzi ancor più convenienti.

La forza di Casastock è quella di riuscire a proporre soluzioni già complete per i diversi ambienti della casa o dell’ufficio a prezzi bassi e convenienti dando al cliente la garanzia dell’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Per questo l’occasione della vendita promozionale è assolutamente da non perdere se si ha necessità di rinnovare un qualunque ambiente della propria casa ma si vuole stare attenti al portafoglio. Ogni giorno, dal lunedì al sabato, lo staff di Casastock, con una lunga esperienza nel settore dell’arredamento, è a disposizione per suggerire le migliori soluzioni e combinazioni disponibili in negozio.

Casastock

Strada Statale 16 Nord 509 - Vasto

Tel. 0873/314679

casastockmobili@gmail.com

Informazione pubblcitaria