Cresce l'attesa per il debutto di Nicolas Cupaioli nel mondiale Supersport 300. Il 16enne pilota vastese, dopo i brillanti ottenuti lo scorso anno nel Campionato italiano Yamaha R125 Cup (sua prima esperienza in sella ad una moto da corsa) si è guadagnato la possibilità di essere uno dei 35 piloti che gareggeranno nella nuova categoria del mondiale Superbike. Per Nicolas, che ha da sempre la passione per le corse e le due ruote, è un sogno che inizia a prendere forma giorno dopo giorno. A seguirlo in questa avventura, che lo vedrà scendere in pista su una Yamaha YZF-R3, sarà il team 3enne#racing, coordinato da suo padre Maurizio, e pronto a supportarlo nella stagione che inizierà il aprile ad Aragon (Spagna) per proseguire attraverso altre 8 tappe nei più celebri circuiti europei. Sarà un'esperienza entusiasmante che necessita anche di impegnoda parte del team e sostegno degli sponsor.

Ci siamo fatti raccontare da Nicolas Cupaioli e suo padre Maurizio come stanno vivendo queste settimane di preparazione in vista dell'esordio nel mondiale SS300 [GUARDA].