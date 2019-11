Dopo tante segnalazioni dei cittadini c'è un'interpellanza del consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Vincenzo Suriani, a portare al centro dell'attenzione le condizioni di via San Rocco. “Via San Rocco - afferma Suriani - ha conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo urbanistico notevole, che ha portato alla creazione di nuovi complessi residenziali, che si sono andati ad affiancare ai due istituti scolastici, il Liceo ‘Mattioli’ e l’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Mattei’, già presenti all’inizio della strada. L’arteria - prosegue il consigliere di minoranza - risulta essere in pessime condizioni e priva dei requisiti minimi di sicurezza, sia per i pedoni che per chi l’attraversa con l’auto, a causa di un manto stradale fortemente dissestato e disseminato di buche o peggio, dopo gli ultimi eventi atmosferici, di vere e proprie voragini; c’è una totale assenza d’illuminazione, di marciapiedi e di tombini per la raccolta e lo scolo delle acque piovane; manca una segnaletica orizzontale, e c’è una carreggiata troppo piccola per consentire alle automobili d’incrociarsi nei due sensi di marcia senza pericolo alcuno". Dopo l'ondata di maltempo di gennaio in più punti si sono creati pericolose buche che hanno già creato più di un danno alle autovetture.

Critica anche la situazione della viabilità. "Non esiste un piano traffico funzionale - scrive Suriani - che consenta di decongestionare gli ingorghi di auto che quotidianamente hanno luogo in concomitanza dell’entrata e dell’uscita dalle scuole di ogni ordine e grado presenti in zona. Il Comune di Vasto ha ricevuto, negli ultimi quindici anni, ingenti cifre ricavate dagli oneri di urbanizzazione degli immobili costruiti in via San Rocco, che evidentemente non sono stati investiti per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e per garantire le condizioni minime di viabilità, di sicurezza e di illuminazione della zona".

Per questo Suriani chiede all'amministrazione comunale "come siano stati investiti i proventi ricavati dagli oneri di urbanizzazione dei complessi edilizi costruiti in via San Rocco negli ultimi quindici anni, e quale percentuale di essi sia effettivamente stata destinata a effettuare lavori di migliorie, manutenzione e adeguamento nella zona; quando il Sindaco intende fornire gli abitanti di via San Rocco di una strada che possa avere le minime condizioni di sicurezza, dotata di illuminazione, di marciapiedi e di un manto stradale degno di un paese avanzato come l’Italia; quando verranno riparate le buche, le disconnessioni e le rotture del manto stradale provocate dalle recenti nevicate che hanno colpito Vasto nel mese di gennaio".