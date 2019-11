Ci sarà una squadra formata da ragazzi di Vasto e San Salvo nelle prossime puntate del programma televisivo Boom!, condotto da Max Giusti e in onda alle 20.15 su Nove Tv, canale 9 del digitale terrestre. In gara ci saranno Michele Terlizzi di San Salvo, capitano della squadra, e i vastesi Giovanni Marco D'Ercole, Simone Della Penna e Loris Santulli. Per ora i quattro ragazzi non hanno potuto rivelare nulla circa l'esito della loro partecipazione alle registrazioni ma sappiamo che "gli alfieri forti e gentili", come si sono ribattezzati loro, saranno protagonisti in più di una puntata. L'appuntamento in tv è per venerdì 10 febbraio alle 20.15.

Il programma - Boom! è un gioco articolato in tre fasi, in cui si sfidano due squadre di 4 componenti. Nella prima fase, la squadra deve disinnescare quattro bombe di valore crescente: 200, 400, 600 e 800 euro. Se la bomba viene disattivata, la squadra accumula la somma corrispondente; altrimenti la bomba esplode liberando un getto di polvere colorata. Inoltre, ad ogni errore la squadra perde un componente.

Alla seconda parte del quiz (la “bomba d’argento”) partecipano i membri delle squadre che sono rimasti in gioco e devono rispondere in due minuti al maggior numero di domande possibili per aumentare il montepremi accumulato nella prima fase. Le domande hanno due opzioni di risposta: ad ogni risposta esatta il montepremi aumenta di 200 euro; in caso contrario, la risposta sbagliata fa perdere 100 euro. Al termine di questa fase, la squadra che ha accumulato il montepremi più alto si laurea campione e va alla fase finale.

Il terzo e ultimo gioco (la “bomba d’oro”) dà la possibilità alla squadra campione di vincere il jackpot, rispondendo in tre minuti a tutte le 15 domande finali. Se la squadra risponde correttamente a 10 domande, vince il montepremi accumulato in puntata; se ne indovina meno di 10, non vince nulla, ma mantiene comunque il diritto di difendere il titolo nella puntata successiva.