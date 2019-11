Mezzi al lavoro da stamattina al km 6 della Provinciale tra Schiavi d'Abruzzo e Castiglione Messer Marino per liberare la strada dalla valanga e riaprirla al traffico dopo un nuovo distacco notturno. La fase di scioglimento della neve sta mettendo a dura prova la viabilità nell'Alto Vastese.

Ieri mattina un pezzo di montagna è iniziato a scendere sulla Provinciale per Torrebruna causandone la chiusura [LEGGI]. Per questo motivo il sindaco di Schiavi, Luciano Piluso, aveva dirottato i mezzi su quest'altra arteria per riaprirla dopo settimane di chiusura per il rischio valanghe. Ieri sera la nuova slavina ha invaso la carreggiata e fortunatamente non c'erano mezzi di passaggio.