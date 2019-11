C'è il ritorno alla vittoria per le ragazze del Team Volley 3.0 nel campionato under 14. Le vastesi hanno battuto 3-2 il Guardiagrele (20-25/25-19/16-25/25-12/15-8) dopo un avvio in salita. La chiave vincente è stata nella maggior efficacia in battuta e nel cambio di modulo, con il palleggiatore unico, che ha portato maggiore ordine e permesso alle vastesi di vincere senza troppi affanni quarto e quinto set.

"Al di là della vittoria - ha commentato coach Desiati -, sono soddisfacenti i miglioramenti di tutte le ragazze, tenendo presente che in questo raggruppamento ci sono le squadre più forti della regione, e non faceva eccezione il Guardiagrele nelle cui fila militavano 2 ragazze molto potenti in attacco. La differenza l'hanno fatta organizzazione di squadra e il servizio".

Nel prossimo turno il Team Volley sarà impegnato a Manoppello contro l'Arabona campione regionale uscente.