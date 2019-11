Big match al Lentella e gialloverdi che tornano in testa alla classifica in virtù degli scontri diretti (aspettando il recupero tra Virtus Tufillo e Casalanguida).

La seconda giornata di ritorno del campionato di Terza categoria regala numerose emozioni al folto pubblico presente sugli spalti di via Stingi (partita iniziata alle 17.30 a causa della concomitanza con il match di Prima categoria dello Sporting San Salvo): non solo sfida diretta per la vittoria finale, ma anche una sorta di derby per i tanti ex e i diversi sansalvesi che militano nel Lentella. Primo tempo caratterizzato dallo spavento per le sorti del centrocampista gialloverde Aurelio Checchia che riporta una ferita alla testa in uno scontro aereo. Soccorso dall'ambulanza, verrà trasportato all'ospedale "San Pio" di Vasto dove gli saranno applicati diversi punti di sutura.

Sono proprio i padroni di casa ad andare in vantaggio con l'ex Giuseppe Ramundi su calcio di punizione. Elia Portellini ristabilisce la parità su assist di Marcucci a conclusione di un'azione corale. Nella seconda frazione entrambe le squadre giocano a viso scoperto. Il n. 1 lentellese Luca Roberti – che risulterà decisivo quanto i marcatori – toglie la gioia della doppietta a Ramundi che al volo tira a colpo sicuro da dentro l'area. A segnare la rete decisiva è Maurizio Tumini, lasciato solo in area, da posizione defilata. La Sansalvese si riversa in avanti, Marcucci viene espulso per doppia ammonizione, Tracchia sfiora il terzo gol per il Lentella su punizione. In pieno recupero è nuovamente Roberti a salvare il risultato opponendosi a una conclusione ravvicinata del solito Ramundi.

In attesa del recupero, la Virtus Tufillo non sbaglia un colpo e ribalta il risultato dopo essere andata sotto contro il Vasto United (Gianluca Mosca). I padroni di casa pareggiano grazie a un'autorete in mischia su calcio d'angolo e conquistano i tre punti con il gol di Mariano Pasquarelli. Da annotare il rigore fallito da Riccardo D'Ugo (Virtus).

Il Torrebruna non gioca neanche 45 minuti. Per la seconda volta in questo campionato, il Pollutri scende in campo con 7 uomini. Risultato sul 3 a 0 per i padroni di casa dopo 20 minuti e ospiti che si ritirano. Le reti sono state segnate da D'Acciaro (doppietta) e Farina.

All'orizzonte si profila un interessante duello dell'Alto Vastese in zona play off tra i granata e la New Robur. La formazione di Castiglione Messer Marino oggi è stata superata in classifica in virtù della sconfitta sul neutro di Montalfano (a causa della presenza di neve sul campo di casa) contro il Casalanguida. È finita 2 a 0 con le reti di Alex Cinalli e Saverio D'Addario.

A -1 dalla zona degli spareggi c'è il Montalfano che ieri ha impattato in casa 3 a 3 contro il Real San Giacomo. Per la formazione di mister Suero – sotto di due reti – in gol Rocco Colombaro (doppietta) e Paolo Griguoli; per gli scernesi D'Ercole, D'Ascenzo e Orunesu.

Rallenta la Dinamo Roccaspinalveti nell'accesa partita esterna di oggi contro l'Aurora Furci. I locali sono scesi in campo con il lutto al braccio e prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il giovane Italo D'Elisa [LEGGI]. Per i padroni di casa segnano Borc e Micle, per la Dinamo Antonio D'Addario e Alessandro Marchione al rientro sui campi dopo un anno di stop forzato a causa di un brutto infortunio. Gli ospiti hanno pareggiato sul finire di gara con un uomo in meno (espulso Claudio Bruno). Entrambe le formazioni recriminano per alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere.

Chiude la giornata la larga vittoria dell'Atletico Vasto contro il fanalino di coda Guilmi. Finisce 4 a 1 per gli ospiti che vanno in rete con Ascione (doppietta), Bambah e Diallo Ablaye. Per la formazione di casa rete della bandiera (e momentaneo pareggio) di Andrea Racciatti.

Interessanti le partite del prossimo turno tra le formazioni di alta classifica: Lentella - Torrebruna e Virtus Tufillo - New Robur.

LA 2ª GIORNATA DI RITORNO

Guilmi - Atletico Vasto 1-4

New Robur - Casalanguida 0-2

Aurora Furci - Dinamo Roccaspinalveti 2-2

Sansalvese - Lentella 1-2 (ore 17.30)

Torrebruna - Pollutri 3-0

Montalfano - Real San Giacomo 3-3 (ieri)

Virtus Tufillo - Vasto United 2-1

LA CLASSIFICA

Lentella 30



Sansalvese 30

Virtus Tufillo 29*

Torrebruna 25

New Robur 23



Montalfano 22

Dinamo Roccaspinalveti 20

Real San Giacomo 19

Aurora Furci 17

Casalanguida 16*

Atletico Vasto 12

Vasto United 9

Pollutri 2

Guilmi 0

* una partita da recuperare

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - Aurora Furci

Casalanguida - Guilmi

Pollutri - Montalfano

Virtus Tufillo - New Robur

Vasto United - Real San Giacomo

Dinamo Roccaspinalveti - Sansalvese

Lentella - Torrebruna