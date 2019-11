"Il vescovo è molto amareggiato per quanto emerso in questi giorni, per il clima che si è creato. Nell'incontro che c'è stato ha confermato l'amore per la nostra comunità e ha dato la propria disponibilità a valutare progetti di ristrutturazione della chiesa che possano scongiurarne la demolizione. Adesso tocca a noi, chiedo ai nostri tecnici di starci vicini e aiutarci a trovare la soluzione migliore che riesca a farci cogliere l'importante obiettivo di evitare che la chiesa di San Nicola Vescovo venga demolita e ricostruita". Così Corrado De Leonardis, presidente del Comitato contro la demolizione della chiesa di San Nicola, nell'incontro con la cittadinanza che si è tenuto ieri sera al Gabrì Park Hotel di San Salvo. Presenti anche il presidente dell'Azione Cattolica parrocchiale, Mario Tilli, e diversi consiglieri comunali.

Per l'occasione, De Leonardis ha precisato: "Questa non è la sede per scagliarsi contro il sacerdote. Noi non siamo contro nessuno, siamo semplicemente a favore della ristrutturazione della chiesa e non vogliamo che venga demolita". Il presidente del Comitato ha anche annunciato l'attivazione di canali social per proseguire l'opera di sensibilizzazione anche su internet.