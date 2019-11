"Sempre con noi... Ciao Italo!". È affidato a uno striscione al campo sportivo il saluto della comunità di Furci al giovane vastese morto il primo febbraio scorso sotto i colpi di pistola di Fabio Di Lello. Una comunità, quella furcese, profondamente colpita dall'accaduto.

Un segnale di vicinanza alla famiglia del 21enne che fino a qualche anno fa ha abitato in paese (luogo d'origine della madre Diana). Prima della partita di Terza categoria Aurora Furci - Dinamo Roccaspinalveti, è stato osservato un minuto di silenzio e i locali sono scesi in campo con il lutto al braccio.

Il giovane era rimasto molto legato alla comunità di Furci dove aveva tanti amici e parenti; spesso ci tornava per partecipare agli eventi in programma o solo per trascorrervi qualche ora. Adesso Italo riposerà nel cimitero furcese dove è stato tumulato ieri dopo il funerale a Vasto [LEGGI].