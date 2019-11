Il giorno venerdì 3 febbraio 2017 nell'aula magna dell'Istituto Superiore Raffaele Mattioli di San Salvo, noi ragazzi abbiamo avuto il piacere di incontrare l'attrice Tiziana Di Tonno, all’interno del ciclo di incontri Uno scrittore/attore a scuola, già precedentemente conosciuta da molti studenti nello spettacolo Rosamara.

Attraverso le sue rappresentazioni teatrali, Tiziana Di Tonno, vuole emozionare e sensibilizzare le persone lanciando dei messaggi importanti riguardo tematiche molto attuali, come in questo caso, con l'immigrazione. Tiziana è una grande artista, ma prima di tutto è sicuramente una grande donna. Ci ha raccontato di aver deciso di occuparsi del sociale e di parlare ai giovani come agli adulti di storie di vita preziose attraverso la sua arte.

Riesce a calarsi perfettamente nei ruoli che interpreta e attraverso la sua espressività comunica sempre forti emozioni. Sul palco è immensa, è una grande professionista, soprattutto perché le storie che la vedono come protagonista sono spesso molto dure e reali.

Tiziana è anche una persona molto semplice ed umile, ed è stata molto disponibile nel rispondere alle domande che le hanno posto alcuni studenti. Durante l'incontro, è intervenuta anche la Preside dell'Istituto, la professoressa Sara Solipaca, che ha dato il suo caloroso benvenuto all'attrice e si è complimentata con lei.

Successivamente, nella conversazione ha preso la parola Bola, una giovane ragazza nigeriana che dal 2014 vive in Italia. Ci ha raccontato la sua esperienza difficile ed è stato molto commovente.

Questo incontro ha rappresentato per noi ragazzi un momento formativo e costruttivo importante. Abbiamo potuto riflettere su argomenti molto complicati quanto diffusi nella società odierna.

Penso che tutti gli intervenuti porteranno con se' uno splendido ricordo, perchè questa donna è stata in grado, con la sua dolcezza, di entrarci nel cuore.

Tiziana, infine, ci ha anche proposto di organizzare alcuni laboratori di musica e recitazione, in modo che chiunque abbia voglia di provare una nuova esperienza, possa farlo con lei, avvalendosi del suo grande talento, durante lo svolgersi delle sue lezioni di teatro.

RSS Mattioli

L. Potenza

Foto di F. Celauro - F. Pelliccia