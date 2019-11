Alla Vastese juniores non basta il vantaggio siglato da Alberico per conquistare la vittoria nella sfida con il Campobasso. Nella quarta giornata di ritorno del girone L i biancorossi sono stati sconfitti per 3-1 dai molisani sul sintetico del quartiere San Paolo.

La cronaca [a cura dell'Ufficio stampa della Vastese ]. Un buon primo tempo non è servito per confezionare una vittoria interna che oramai manca da diversi mesi, eppure l’inizio era stato incoraggiante con l’occasione capitata sui piedi di capitan Napolitano con il suo diagonale toccato dall’estremo ospite e terminato a fil di palo. Risposta pronta dei molisani con Marra capace prima di centrare la traversa su una punizione dal limite e poi venendo fermato a tu per tu da un provvidenziale intervento di Scutti. Scampato il pericolo ci aveva pensato Alessio Alberico a portare in vantaggio i suoi, bravo a raccogliere un pallone vagante in area dopo un’azione personale di Irace trafiggendo Fusco con la spaccata vincente. La possibilità di trovare anche il raddoppio tre minuti più tardi ma la doppia traversa a fermare prima Capezio e poi ancora Alberico. In pieno recupero di nuovo decisivo Scutti sempre su Marra. Nella ripresa il Campobasso scende in campo con maggiori motivazioni e con un uno-due micidiale rovescia la storia del match. Prima il pareggio in mischia di Palange sugli sviluppi di una punizione, due minuti più tardi il sorpasso con l’incornata vincente di capitan Testa. Vastesi colpiti e affondati a tre minuti dal novantesimo da Marra. In pieno recupero la sconfitta sarebbe potuta essere meno corposa ma Fusco con un doppio miracolo ha detto no a Napolitano e Alberico. Una sconfitta che costringe i biancorossi a scendere di un gradino in classifica fermandosi in 9° posizione con 14 punti dopo il sorpasso del Campobasso. Tra sette giorni trasferta più lontana della stagione, in casa del Monticelli i ragazzi di mister Cesario proveranno a ritrovare il sorriso.

VASTESE – CAMPOBASSO 1-3

RETI: 17’ pt Alberico(V), 19’st Palange(C), 21’st Testa(C), 42’st Marra(C)

VASTESE: Scutti, D’Amario, D’Adamo, Napoletano, Di Bello(7’st Bussoli), Maccione, Galiè(38’st Camarchio), Capezio(26’st Vennitti), Alberico, Irace, Napolitano. A disposizione: Stivaletta, Piscitelli, Di Lorenzo, Maiello. All. Cesario

CAMPOBASSO: Fusco, Di Mascio, Petrillo, De Santis, Testa, Cioccia, Marra, De Leo(34’st Madonna), Palange(24’st Guglielmi), Borgogni, Fagnani(39’st Abate). A disposizione: Matteo, Iavasile, Masiello, Agostinelli. All. Piccirilli

ARBITRO: Giorgio D’Agnillo di Vasto (Martelli e Di Cino di Lanciano)

NOTE: Spettatori : 100; Ammoniti: Napolitano e D’Amario(V), Marra(C); Recupero: 1’ e 4’.