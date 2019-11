È Matteo Marzella, commissario in pensione e presidente della sezione di Vasto della Associazione Nazionale Polizia di Stato, il coordinatore per l’anno 2017 delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Vasto, San Salvo e Petacciato. La nomina è stata ratificata nel corso della riunione tenutasi ieri nella sede della Associazione Nazionale Carabinieri di Vasto.

Hanno partecipato Alessio Ciffolilli, presidente della Sezione mutilati e invalidi di guerra di Vasto, Antonio Litterio, presidente della Sezione Alpini di San Salvo, tenente Edoardo Tereo, presidente della Sezione Bersaglieri di Petacciato, Giuseppe Santini, vice presidente della Sezione Marinai di Vasto, Roberto Bruno, segretario della Sezione Aeronautica di Vasto, luogotenente Adriano Barattucci, presidente della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Vasto, brigadiere capo Alfonso Mastroiacovo, presidente della Sezione Associazione Nazionale Carabinieri di San Salvo, maresciallo Matteo Palombo, Associazione Nazionale Guardia di Finanza sezione di Vasto, commissario Matteo Marzella, presidente Associazione Nazionale Polizia di Stato e Antonio Ottaviano, presidente Associazione Vigili del fuoco di Vasto.

Nel corso dell’incontro, cui è intervenuto il generale di divisione in congedo Gianfranco Rastelli, dopo aver ricordato la figura del presidente della Sezione aeronautica di Vasto maresciallo Oreste De Rosa, di recente scomparso, e dato atto dell’impegno profuso dalle Amministrazioni comunali di Cupello, San Salvo e Vasto nel tenere vivi nelle comunità i valori nazionali e patronali, sono stati esaminati gli impegni per le ricorrenze nazionali da tenersi in Cupello, San Salvo e Vasto. Particolare attenzione è stata posta per la partecipazione delle Associazioni nelle celebrazioni religiose e sulle ricorrenze del 90° anniversario della costituzione della Sezione di Vasto dell'Anmi che avrà luogo il 29 e 30 aprile prossimi e del 40° anniversario della fondazione della Sezione dei Carabinieri di Vasto prevista per l’11 maggio. Tutti i presenti hanno convenuto sulla iniziativa da formulare al sindaco di Vasto, Francesco Menna, per celebrazione in forma solenne della Festa della Repubblica.

Il presidente Adriano Barattucci al termine dell’incontro ha consegnato agli intervenuti, per le rispettive Sezioni, il libro “Carabinieri - La Città del Vasto nel bicentenario dell’Arma” voluto dall’Amministrazione comunale vastese e scritto dai soci della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri Gianfranco Rastelli e Pino Cavuoti.