San Salvo Democratica torna a pungolare l'amministrazione comunale guidata da Tiziana Magnacca. A finire nel mirino del gruppo d'opposizione è l'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

"L'amministrazione Magnacca – scrive Ssd – continua a mostrare leggerezza e superficialità nel governo della cosa pubblica. Ci riferiamo al rinnovo dell'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Infatti, il contratto di sei anni, scaduto ad aprile 2016, prorogato di ulteriori sei mesi con scadenza ad ottobre 2016, ad oggi non ancora vede l'aggiudicazione della nuova gara. Tutto questo oltre alle conseguenze negative che comporta in termini di ammodernamento e riorganizzazione del servizio, lascia incertezze negli operatori e nei cittadini che da tempo chiedono un miglioramento e una maggiore pulizia della città. San Salvo Democratica nel denunciare all'opinione pubblica le inadeguatezze di questa amministrazione, si augura che quanto prima possa essere espletata la gara al fine di avere una città più pulita e un miglioramento complessivo del servizio".