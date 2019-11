Il comitato contro l'abbattimento della chiesa di San Nicola Vescovo è stato ricevuto questa mattina dall'arcivescovo della diocesi di Chieti - Vasto, mons. Bruno Forte.

Al centro dell'incontro c'è l'eventuale demolizione dell'edificio di culto annunciato dal parroco don Michele Carlucci a margine delle messe dello scorso fine settimana. La notizia è arrivata dopo circa due anni di voci di corridoio e indiscrezioni che solo qualche giorno fa sono state confermate

I gravi inteventi strutturali di cui avrebbe bisogno la chiesa renderebbero più economica la soluzione drastica al posto della ristrutturazione. Bruno Forte "ha ribadito e confermato – spiega il comitato – la sua vicinanza e il suo amore per la Comunità Ecclesiale di San Nicola, ribadendo la disponibilità quotidiana all’ascolto del suo popolo. Si è posto all’ascolto dei partecipanti all’incontro come il buon Padre fa con i suoi figli, senza far mancare frasi di insegnamento cristiano di comportamento e di vita. L’incontro è terminato con un arrivederci ed un abbraccio fraterno, certi di poter arrivare a una soluzione di accordo congiunto e partecipato tra le parti".

Per domani pomeriggio il comitato ha promosso un incontro aperto a tutti al Gabrì Park Hotel per le 17. Sarà l'occasione per la delegazione che oggi è stata a Chieti di illustrare quanto venuto fuori dall'incontro.