La convalida dell'arresto di Fabio Di Lello è fissata per domattina quando, alle 10.30, a Vasto, nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, i funerali di Italo D'Elisa, il 21enne ucciso due giorni fa a colpi di pistola in viale Perth. Il maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia di piazza Dalla Chiesa, racconta la telefonata in cui Fabio Di Lello ha confessato e il colloquio tra l'ex calciatore e il maresciallo Antonio Caastrignanò. Oggi, nell'Istituto di medicina legale di Chieti, la seconda parte dell'autopsia, iniziata ieri pomeriggio con la ricognizione cadaverica esterna. Il medico legale, Pietro Falco, fornisce le prime informazioni.