Continua il buon momento della BCC Generazione Vincente Vasto Basket che, nel recupero della 7ª giornata di ritorno del campionato di serie C silver, ha conquistato una preziosa vittoria in trasferta contro il Basketball Teramo. Con Dipierro fuori per un affaticamento muscolare, la squadra allenata da Massimo Cardillo ha condotto la gara davanti sin dall'inizio del match. Il vantaggio di +13 di fine primo quarto è rimasto pressochè costante per tutta la partita, incrementandosi fino al 79-59 a favore dei vastesi con cui si è chiusa la partita. Con questo successo i vastesi agganciano i teramani (che hanno ancora una gara da recuperare) a quota 20 punti in classifica.

Ora mancano due gare di stagione regolare, in cui i biancorossi torneranno a Teramo e poi ospiteranno il Pineto, prima della fase ad orologio che definirà le posizioni di classifica. Ierbs e compagni, che nelle ultime settimane stanno giocando con grande fiducia, rilanciano così le loro ambizioni stagionali e guardano con ottimismo ad un piazzamento in zona playoff, così come aveva auspicato anche Giuseppe Pace alla vigilia della sfida con Teramo [GUARDA].

Basketball Teramo - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 59-79 (11-24/26-42/46-59/59-79)

Basketball Teramo: Scarnecchia 6, Croce, Catenacci ne, Afatsawo 4, Kasongo 22, Pirani, Camacho 5, Di Francesco 16, Di Attilio , Sulpizii 2, Pecorale, Piersanti 4. Coach: Di Francesco

Vasto Basket: Pace 19, Stefano 5, Flocco ne, Cordici 6, Di Tizio 19, Di Rosso ne, Ierbs 11, Palumbo ne, De Guglielmo ne, Bartoli 8, Peluso 10. Coach: Cardillo