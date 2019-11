"Il Comune di San Salvo non ha compilato i questionari Sose per la determinazione dei fabbisogni standard e ora rischia la sospensione dei trasferimenti da parte dello Stato". È l'interpellanza urgente presentata dai consiglieri del Partito Democratico di San Salvo, Arnaldo Mariotti e Luciano Cilli. I due esponenti del Pd scrivono di aver appreso dal ministero dell'Interno dell'inadempienza e chiedono numi al sindaco Tiziana Magnacca che ha la delega al Bilancio.

L'INTERPELLANZA

Oggetto: Interpellanza URGENTE da iscrivere all’o.d.g. del Consiglio Comunale

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Partito Democratico, Mariotti Arnaldo e Cilli Luciano:

Appreso dal sito del Ministero dell’Interno - “ Pubblicazione enti inadempienti alla compilazione dei questionari SOSE” che il Comune di San Salvo alla data del 23 Gennaio 2017 non ha provveduto alla compilazione del questionario unico di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216, predisposto da SOSE s.p.a.;

rilevato che, l’inadempienza comporta, ai sensi del citato art. 5 del D. Legislativo. 216/2010, la sospensione, sino all’adempimento dell’obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune di San Salvo;

Interpellano il sindaco, che detiene la delega al bilancio, per sapere:

per quale motivo e per responsabilità di chi non è stato compilato ed inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il questionario SOSE;

se la sospensione dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune di San Salvo ha comportato sofferenza e quindi anticipazione di cassa da parte del tesoriere.