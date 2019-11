L’aula magna dell’Istituto d'Istruzione Superiore “R. Mattioli” di San Salvo ospiterà venerdì prossimo 3 febbraio dalle 11.15 alle 13.00 l’incontro con l'attrice Tiziana Di Tonno già programmato lo scorso 20 gennaio e poi rinviato per il maltempo. L’appuntamento patrocinato e compartecipato dal Comune di San Salvo e dal Premio letterario R. Artese - Città di San Salvo, è aperto alla cittadinanza.

E' questo il primo dei quattro appuntamenti previsti per il 2017 nell'ambito del progetto "Uno scrittore/attore a scuola", curato dalla prof.ssa Alessandra Del Borrello. L'evento, intitolato "Storie di sopravvissuti", a partire da due pièces teatrali di straordinario coinvolgimento emotivo, Rosamara, storie di donne migranti e Ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile, porrà in parallelo il moderno Olocausto dei migranti e l'Olocausto dei campi di sterminio nazisti.

Tiziana Di Tonno, conduttrice e attrice in vari programmi di Tele Abruzzo Regionale, Rai 3 e Canale 5, dagli anni ’90 frequenta corsi di doppiaggio presso la Titania Studio di Roma (dir. Renato Cortese), presta la sua voce nell’ambito di diversi lavori radiofonici, partecipa a spot pubblicitari ed è speaker per una serie di documentari.

Accanto all’esperienza del cabaret continua a curare quella di attrice teatrale in produzioni del Curt dell’Università G. D’Annunzio di Pescara per la regia di Luciano Paesani, pièce teatrali per la regia di Edoardo Oliva e con l'Orchestra Femminile del Mediterraneo, esibendosi nei teatri di molte città italiane e ungheresi.

Partecipa a cortometraggi come anche a film cinematografici quali “L’isola” di M. Di Iorio, “Incontri fatali” di A.C. Cardelli, “La città invisibile” di G. Tandoi e il recente“Ambo” di P. Di Lallo.

Comune di San Salvo