E’ stata approvata nel decreto Terremoto la proroga che lascerà aperti i quattro tribunali minori d’Abruzzo di Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona fino al 2020.

A confermarlo a Zonalocale la senatrice abruzzese Federica Chiavaroli, sottosegretario alla Giustizia, che ha ribadito come il provvedimento sia stato approvato poco fa nel Consiglio dei Ministri dando così seguito alla mobilitazione popolare, di partiti ed istituzioni che premevano per una ulteriore proroga in attesa di un nuovo provvedimento che riveda la riforma della geografia giudiziaria.