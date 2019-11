È stato provvidenziale l'intervento di vigili del fuoco e carabinieri per portare in salvo una donna di 94 anni questa notte in via Spataro. Un incendio, tra l'1.30 e le 2, è divampato sul balcone della sua abitazione in via Spataro ed in poco tempo ha riempito di fumo le stanze. All'allarme è seguito il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri che, dopo aver sfondato la finestra, hanno tratto in salvo la donna che stava dormendo in un ambiente ormai saturo di fumo e rischiava di finirerischia di intossicata.

L'anziana è stata curata dai sanitari del 118, che le hanno somministrato dell'ossigeno, per poi recarsi a casa di familiari. Nella giornata di oggi i militari dell'arma torneranno ad ispezionare la zona per ricostruire quanto è accaduto in via Spataro.