Dopo aver ottenuto la qualificazione il vastese Douglas Scarlato sarà in gara domenica 4 febbraio nei campionati italiani indoor di atletica leggera. Nell'impianto di Ancona, l'atleta tesserato per l'Aterno Pescara e allenato da Alessandro Brattoli scenderà in pista per disputare gli 800 metri nella categoria 'promesse'. Scarlato, classe 97, domenica scorsa ha ottenuto la qualificazione con il tempo di 1'56''79 e nel capoluogo marchigiano proverà a battere la concorrenza di atleti delle classi 95,96 e 97.

Per lui è una delle prime tappe dell'anno che lo vedranno impegnato in gare di cross e poi su pista e strada con l'obiettivo di migliorare le già buone prestazioni ottenute nel 2016.