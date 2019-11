Le ultime due sfide vinte ai supplementari tra le mura amiche hanno riacceso passione e ambizioni in casa BCC Generazione Vincente Vasto Basket. I biancorossi allenati da coach Massimo Cardillo sono saliti a 18 punti nella classifica del campionato di serie C silver. La sfida di questa sera in casa del Basket Ball Teramo è un vero scontro diretto per la Vasto Basket che, guardando anche alla fase a orologio, ha ancora le chance per disputare un campionato da protagonista.

È di questa idea Giuseppe Pace, 22 anni compiuti tre giorni fa, grande protagonista della stagione biancorossa. Nell'intervista prima dell'allenamento del martedì sera [GUARDA] alla domanda sulle ambizioni della squadra non ha esitazioni e dice: "Possiamo arrivare ai playoff". Per farlo i vastesi, con Teramo e L'Aquila ormai saldamente nelle prime due posizioni, devono dare il tutto per tutto così da conquistare uno degli ultimi due posti liberi. Per questo bisognerà cercare di far punti in trasferta e blindare le gare al PalaBCC, anche confidando nel supporto del pubblico che sta tornando ad essere appassionato e affezionato.