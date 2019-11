C'era molta amarezza nell'aria ieri alla ripresa degli allenamenti della Vastese dopo la sconfitta di domenica scorsa con la Fermana. "Siamo stati condannati dall'episodio del rigore nel recupero ma secondo me non meritavamo di perdere", dice Umberto Prisco, attaccante biancorosso [GUARDA L'INTERVISTA]. "Abbiamo creato diverse occasioni da gol ma in quest'ultimo periodo ci è mancata concretezza". La vittoria manca ormai dallo scorso dicembre e a risentirne è stata la classifica che vede la Vastese a quota 32, insieme a San Nicolò e Sammaurese, con 12 punti di distacco dalla vetta. Prima dell'allenamento di ieri la squadra è rimasta a lungo negli spogliatoi con i presidenti Scafetta e Bolami e poi con mister Colavitto. Noi sappiamo cosa si siano detti ma è probabile che al centro dell'attenzione ci sia stata la ricerca di quelle cose da migliorare per superare questo momento della stagione che non sorride ai biancorossi.

Domenica prossima la Vastese dovrà affrontare la trasferta in casa di una Recanatese a caccia di punti salvezza e che nell'ultimo turno è andata a vincere in casa della concorrente diretta Alfonsine. "Andiamo avanti con il nostro lavoro - ha aggiunto Prisco - consapevoli che i momenti complicati possono capitare a tutti. Ma noi vogliamo tornare a fare risultato già dalla partita con la Recanatese". [GUARDA L'INTERVISTA]