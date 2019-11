Da questa mattina le autolinee Di Fonzo hanno ampliato il servizio di trasporto scolastico destinato in particolare agli studenti delle scuole medie di San Salvo residenti in via Grasceta.

È il risultato dell’incontro avuto nei giorni scorsi dal sindaco Tiziana Magnacca con Lucio Di Fonzo, direttore di esercizio della Di Fonzo spa, e con le famiglie degli studenti residenti in via Grasceta.

"Abbiamo incontrato e ascoltato le famiglie – ha dichiarato il sindaco – che ci hanno chiesto di estendere il servizio per gli studenti di via Grasceta. La Di Fonzo spa ha dato la sua disponibilità predisponendo un’idonea corsa con l’estensione del percorso dell’autobus. Mi auguro, ora, che gli studenti utilizzino questa opportunità".