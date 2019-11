"Anche quest’anno, la nostra scuola ha organizzato la distribuzione delle Arance della salute per contribuire alla ricerca contro il cancro. Nei plessi di Scuola Primaria di Gissi, Guilmi, Furci e Casalanguida, insegnanti, alunni e genitori si sono impegnati nel proporre a tutti questa iniziativa di solidarietà nei confronti di chi vive il dramma di tale malattia, affinchè la ricerca possa dare concrete speranze di guarigione.

È stato un gesto molto semplice e condiviso da tutta la popolazione, che dona con generosità il proprio contributo, in particolar modo quando sono bambini e ragazzi che lo chiedono. Nel contempo è un’attività di alto valore educativo per i nostri alunni: attraverso questo “compito di realtà” essi riescono a capire, concretamente, i valori della solidarietà, della condivisione e della generosità.

Infatti si sono fatti coinvolgere in questo lavoro con grande entusiasmo e dedizione, curando tutti gli aspetti dell’iniziativa. Ma, come accade sempre nelle loro attività gioia e allegria non mancano mai: hanno collaborato ad una grande iniziativa anche divertendosi un po'!".

La scuola