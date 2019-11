Primi passi pubblici per il comitato contro la demolizione della chiesa di San Nicola vescovo di San Salvo. Sabato 4 febbraio alle 17 si terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza presso il Gabry Park Hotel di via Pertini.

La prossima settimana lo stesso dovrebbe essere ricevuto in Curia per illustrare le proprie ragioni contro quella che viene vista come una soluzione drastica non necessaria [LEGGI].