Si spengono in semifinale i sogni di gloria del Cupello nella Coppa Italia di Eccellenza. Ai rossoblu di mister Di Francesco non è bastata la vittoria nell'andata contro il Martinsicuro, ottenuta grazie ad un gol di capitan Antenucci. E non è bastato neanche il gol realizzato da Zeytulaev al 18' del primo tempo della sfida che si è giocata oggi pomeriggio a Martinsicuro.

I padroni di casa hanno pareggiato su calcio di rigore al 21' con Pietropaolo. Poi, nella ripresa, l'ex Maio ha riportato la contesa in parità e, al 44', Oresti ha siglato il gol qualificazione. Nella finalissima, che si disputerà il prossimo 8 febbraio, il Martinsicuro sfiderà il Paterno, oggi vittorioso per 4-1 in casa dell'Alba Adriatica.