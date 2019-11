"Questa notte mi è stata rubata un'auto sotto il parcheggio di casa. Sono disperata", dice a Zonalocale.it V.N., di Vasto. Da settembre in poi, in città si sono susseguite ondate di furti in appartamenti, negozi e studi professionali. Terminate le ondate di maltempo, che avevano costretto molte persone a rimanere in casa, torna a scattare l'allarme ladri.

Stavolta, però, mani ignote non si sono introdotte negli alloggi. Hanno fatto, invece, sparire una Ford Fiesta di color grigio metallizzato.

"La targa è: DP 076 EM. Aveva la chiusura centralizzata ed era parcheggiata davanti al portone di casa, in via Circonvallazione Istoniense 3/B", spiega la proprietaria, ancora scossa per la brutta sorpresa di stamani: "E' inquetante svegliarsi per andare a lavoro e non trovare l'auto. E' assurdo. Sono disperata".

Intanto, diverse famiglie residenti a Vasto Marina segnalano, da alcuni giorni, telefonate anonime a ripetizione sui telefoni fissi delle loro case e temono che ci siano ladri gli autori delle chiamate in cui, al momento in cui rispondono, i cittadini sentono alcuni secondi di silenzio e poi l'interruzione della telefonata.