Se fosse calcio staremo qui a parlare per ore, se fosse calcio parleremo di straordinaria impresa e saremo lì sulle pagine dei giornali o in qualche tv privata a commentare e giudicare una giornata che per i colori Biancorossi rimarrà storica. Ma parliamo di uno dei tanti “sport minori” quelli dove il tifo è composto, educato, rispettoso e spesso veste i panni di un nonno, dei genitori, degli amici e di qualche vecchio appassionato.

Domenica a Vasto, sui tavoli azzurri Joola del Palazzetto della San Gabriele, si sono disputati 3 turni di Campionato Serie B Girone H. Una giornata che si definisce Concentramento. Un modo per abbattere i costi in uno sport dove trovare uno sponsor, seppur piccolo, è diventato quasi impossibile. Cinque città, dalla storia gloriosa per questa disciplina, si sono confrontate schierando le loro migliori atlete. Sono arrivate da Molfetta, Napoli, Vibo Valentia e Reggio Calabria (il Girone H è il girone Sud Italia) atlete agguerrite e concentrate. Alle 10:00 di una domenica triste per Vasto raccolta in un lutto cittadino anche le nostre ragazze e le loro avversarie si sono raccolte in un minuto di rispettoso silenzio alla memoria di Jessica Tinari e subito dopo aver rotto l’emozione con un applauso, come è giusto che sia, la vita, lo sport e la gioia di questa età è tornata a farla da padrona.

La A.D. Polisportiva San Gabriele partiva con 4 punti in una situazione di classifica difficile. Le trasferte disputate nei primi 2 concentramenti avevano, in particolar modo nell’ultima, affossato i sogni di gloria e ridotto le speranze delle nostre atlete. Ma, come spesso avviene nel calcio, giocare in casa, avanti al proprio pubblico, sul proprio campo a volte può dare quell’iniezione di energia, quell’entusiasmo necessario a stupire tutti, anche i più scettici. Ed è così che alla fine del primo turno dopo aver affrontato l’ASD Azzurro Molfetta, le ragazze con un buon 4-2 guadagnavano i primi 2 punti in classifica.

Alle 13:00 iniziava il secondo turno con l’ASD Circolo Tennistavolo Molfetta e anche in questo incontro con buon 4-2 altri 2 punti venivano messi in classifica squadre. Ma sarà il terzo turno, quello delle 14:30, contro le più quotate ragazze dell’ASD Piscopio V.V. di Vibo Valentia, in quello che si potrebbe definire lo scontro diretto, che l’A.D. Polisportiva San Gabriele ribalta il pronostico. Un 4-2 finale inaspettato e insperato fa guadagnare gli ultimi 2 punti a disposizione per la classifica finale.

La domenica di tennistavolo vastese si chiuderà con 6 punti su 6 e una squadra che ora si porta in terza posizione in classifica ( 10 punti) a squadre a 2 punti dalla Casper RC e 3 punti dal Frassati. Con altri due incontri da disputare il 26 febbraio a Reggio Calabria e 4 punti a disposizione le nostre ragazze hanno ben diritto di sognare l’impresa. Ottimi risultati anche dal punto di vista personale per Emanuela Nucciarone e per Eleonora Leopardi che, in piena forma, portano a casa il punto necessario a completare l’impresa di questa domenica sportiva. Per la stella locale Gaia Smargiassi la soddisfazione di mantenere l’imbattibilità, il tabellino risultati al 100% e la testa della classifica atleti.

Se fosse stato calcio avremmo riempito le tribune e avremmo condiviso con tanti passione, gioia, tifo ed emozione. Per noi, appassionati di questo “sport minore”, resta il piacere di una bellissima giornata vissuta in compagnia di grandi ragazze che sotto la guida esperta di Fratel Michele Ciaffi festeggiano questa domenica “vastese”.

A.D. Polisportiva San Gabriele