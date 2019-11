Alle vacanze estive manca ancora diverso tempo e anche i ponti primaverili sono molto lontani. Se siete degli appassionati di viaggi o di weekend fuori porta, San Valentino può essere l’occasione giusta per partire e godersi un po’ di tempo libero col proprio partner. Una delle più romantiche città italiane può essere la scelta giusta per le vostre esigenze. Le nostre città non hanno infatti nulla da invidiare alle blasonate capitali europee. Scopriamo dunque quali sono le città più romantiche d’Italia dove passare il San Valentino.

Verona: sulle orme di Romeo e Giulietta

Quando si pensa agli innamorati, la coppia più famosa al mondo è la loro, Romeo e Giulietta. Se Shakespeare ha scelto proprio Verona come cornice del loro amore, un motivo c’è: è una delle città più romantiche d’Italia. E allora perché non sognare un amore tanto grande proprio sul balcone che ha ispirato quei versi meravigliosi? Potrete immaginare di essere voi i moderni protagonisti della celebre opera teatrale e di riscrivere un finale felice e poetico. Non sarà difficile lasciarsi ispirare dalla magia dei bellissimi palazzi storici della città.

Portofino: fatevi incantare dal mare d’inverno

Il mare d’inverno ha un fascino molto particolare, ma provate ad ammirarlo a Portofino, mano nella mano con l’amore della vostra vita. Scoprirete che ha un sapore completamente diverso e sarà come vederlo per la prima volta. Portofino, lontano dalla calca del turismo estivo, mostra il suo vero volto, quello di un piccolo paesino di pescatori circondato da una natura lussureggiante, dove si può passeggiare tra le romantiche viuzze che si affacciano sulla scogliera, coccolati dalla musica delle onde del mare.

Venezia, la città dove il tempo si è fermato

Non è facile descrivere a parole perché Venezia è considerata la città più romantica al mondo, per scoprirlo bisogna viverla, anche se solo per poche ore, magari proprio a San Valentino. Lo stesso Friedrich Nietzsche scriveva Se dovessi cercare una parola che sostituisce “musica” potrei pensare soltanto a Venezia. Sembra una città irreale, dove il tempo è sospeso. I suoi ponti, i tramonti sul Canal Grande e il lento fluire delle acque sembrano opera di un artista, o di un moderno Cupido pronto a scoccare la sua freccia.

