Riportiamo due offerte di lavoro segnalate per la zona di Vasto e la Val di Sangro.

Operatori di call center. La Newcom Group, forte della sua esperienza pluriennale nel settore dei call center è un'azienda leader nel settore. In questi anni, diversi ed importanti partner (Telecom Italia, Enel Energia, Fastweb, ... ) hanno affidato alla società le loro attività di Contact Center, consapevoli e soddisfatti della competente organizzazione e della serietà nello svolgimento del lavoro. Il servizio è assicurato dai centri operativi situati nella sede di Vasto.

Grazie all'avanzata infrastruttura tecnologica, alla continua selezione e formazione di personale specializzato, alla solidità finanziaria ed alle dimensioni stesse del business, Newcom Group rappresenta, ad oggi, una realtà dinamica in costante crescita che presenta ancora notevoli margini di sviluppo e che si avvia a costituire un ulteriore punto di riferimento per il mercato. A tal fine per prossimo ampliamento delle commesse è alla ricerca di 20 operatori da inserire nella sede di Vasto. I collaboratori saranno assunti con il CCNL per gli operatori call center Out-Bound.

I candidati che supereranno il colloquio conoscitivo dovranno occuparsi delle attività outbound in teleselling e telemarketing.

Si richiedono:

- buone doti comunicative e relazionali

- predisposizione a lavorare per obiettivi

- massima serietà e disponibilità

Si offre:

- Regolare assunzione e fisso mensile garantito

- Provvigioni ai massimi livelli di mercato.

- Incentivi e premi di produzione.

- Formazione in sede e supporto a carico dell'azienda.

Per candidarsi all'offerta inviare cv aggiornato alla mail: selezioni@newcomgroup.it indicando come riferimento "Operatore Call Center". Oppure Telefonando ai seguenti numeri: Sede di Vasto 0873363330 – Sede di Pescara 0859117301 – cellulare 3935479520 dalle 10:00 alle 21.00.

Operai. Orienta spa, una della principali Agenzie per il lavoro italiane ricerca 30 meccanici da inerire immediatamente. In particolare la ricerca riguarda la figura del meccanico di officina auto riparatore da inserire per 2 mesi per un’importante azienda cliente in Val Di Sangro, in provincia di Chieti.

I dettagli del profilo ricercato. L’esperienza richiesta è di almeno 6 mesi in officine auto o nelle carrozzerie con esperienza maturata sui motori, perché le figure da inserire si occuperanno dello “scarrozzamento del motore” ovvero dovranno smontare e rimontare motori, oltre a ciò l’attività si concentrerà anche su ricambio liquidi e sgancio marmitte.L'orario di lavoro è articolato su turni di 8 ore anche notturni e qualche volta le risorse dovranno lavorare nel week end. Anche la disponibilità immediata è un requisito importante perchè la ricerca ha carattere d'urgenza e i candidati che saranno ritenuti idonei verranno inseriti in brevissimo tempo.

L'annuncio [CLICCA QUI]