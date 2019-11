La sconfitta di domenica è già stata archiviata e il Cupello Calcio ora ha un solo obiettivo, conquistare la finale di Coppa Italia di Eccellenza. Tra i rossoblu e la partita che mette in palio il trofeo ci sono solo i novanta minuti che si giocheranno domani a Martinsicuro. Nella gara di andata la squadra di mister Di Francesco è riuscita a ribaltare un pronostico che, classifica di Eccellenza alla mano, era sbilanciato dalla parte degli avversari. Ma la rete di Emidio Antenucci ha spezzato l'equilibrio di quella sfida [LEGGI] e permesso ai cupellesi di sognare in grande.

Il Cupello è tornato in campo ieri, sul sintetico di via Stingi a San Salvo, e ci sarà anche oggi, per preparare nel dettaglio una partita che può valere una stagione. Capitan Antenucci [GUARDA IL VIDEO] ha le idee chiare: "Abbiamo la possibilità di centrare una storica finale per tutto il paese - dice a Zonalocale -. Sappiamo che i nostri avversari sono di livello ma il nostro gruppo è concentrato e pronto a dare il massimo per raggiungere questo importante obiettivo".