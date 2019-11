Non bastano una doppietta di Angelica Di Ninni e le reti di Morena Bolognese e Loredana Cerrone a evitare la prima sconfitta in campionato all'Audax Palmoli.

La seconda partita del 2017 non porta bene alle ragazze in gialloblu che interrompono la striscia positiva di sei vittorie consecutive contro il modesto Pizzoli.

Sul campo neutro di via Stingi a San Salvo, domenica pomeriggio le Panthers hanno perso per 4 a 5. In classifica sono state raggiunte dal Real Bellante a quota 18 punti. Domenica prossima delicata trasferta a Ortona contro l'Intrepida (ore 11) reduce dal 3 a 3 contro l'Aquilana.

L'11ª DI ANDATA

Aeternum - Calcio Femminile Chieti 0 - 1

Aquilana - Intrepida Ortona 3 - 3

Audax Palmoli - Pizzoli 4 - 5

Stella Nascentetrivento - Real Bellante 0 - 5

Women Soccer Castelnuovo - Alba Montaurei 14 - 0

LA CLASSIFICA

Real Bellante 18

Audax 18

Women Soccer Castelnuovo 15

Intrepida Ortona 14

Aquilana 10

Pizzoli 9

Stella Nascentetrivento 9

Aeternum 6

Ripalimosani 4

Alba Montaurei 0

Calcio Femminile Chieti 0